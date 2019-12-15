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taciri bağ evinde yakalandı

’da taciri düzenlenen operasyonla bağ evinde yakalandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.12.2019 13:13
Uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın yüklü miktarda uyuşturucuyu Şanlıurfa'ya getirip satacağı bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan ekipler, kaldığı bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanırken, bağ evinde yapılan aramada ise 17 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Uyuşturucu taciri bağ evinde yakalandı
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