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Başkanı Trump: "Küreselciler para kaybetmemizi istiyor"

Başkanı , "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil." açıklamasında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.12.2019 01:08

Trump, bazı eyalet ve yerel yönetim yöneticileri ile Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile yaptığı birinci faz ticaret anlaşması için "daha önce böyle bir anlaşma hiç yapılmamıştı" sözlerini kullanan Trump, küreselcilere yüklendi.

Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil." görüşünü paylaştı.

Küreselcilerin bütçe açığını da umursamadığını savunan Trump, "Ben küreselcilerin tam tersiyim. Ben bütçe açıklarını sevmiyorum. Ben bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından, başka bir ülkeye gitmelerinden de hoşlanmıyorum." diye konuştu.

Trump, ülkedeki durumu uzun yıllardır izlediğini belirterek, "Ben küreselci değilim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkeye sahip çıkacağız." diye konuştu.

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ABD Başkanı Trump: "Küreselciler para kaybetmemizi istiyor"
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