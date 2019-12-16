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Avrupa'da bomba paniği... Meydan boşaltıldı

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Westhoven bölgesinde inşaat çalışmaları sırasında 250 kilogramlık patlamamış bir bomba bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 16.12.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 22:43
Avrupa'da bomba paniği... Meydan boşaltıldı

Bomba imha çalışmaları nedeniyle bölgeden 2 bin 800 kişi tahliye edildi, bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı, şehir içi hizmet veren 7 numaralı tramvayın seferleri geçici olarak durduruldu.

Tahliye edilenler için Hohe Caddesi'ndeki bir ilköğretim okulunda irtibat noktası oluşturuldu. Bomba imha çalışmaları devam ediyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HASTANE BOŞALTILACAK

Köln'ün Porz semtinde 13 Aralık'ta yine 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunmuştu.

Bombanın bulunduğu bölgede büyük bir hastane olması nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin yanı sıra, söz konusu hastanenin de boşaltılacağı ve bombanın 18 Aralık'ta imha edileceği kaydedildi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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Avrupa'da bomba paniği... Meydan boşaltıldı
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