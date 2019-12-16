“Libya’ya asker gönderebiliriz”

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Başkanlığı'na cumartesi günü sunulan Türkiye ile Libya Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, Libya ile askeri ve güvenlik anlaşmalarının geçmişte de imzalandığını bildirdi.Libya ile iki mutabakat zabtı imzalandığını anımsatan Çavuşoğlu, bunlardan birinin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ikincisinin de daha önce imzaladıkları askeri iş birliği anlaşmasının güncellenmiş halinin yeniden imzalanması olduğunu kaydetti. Deniz yetki alanlarıyla ilgili mutabakat zaptının Meclis tarafından onaylandığını, Başkan Erdoğan'ın da onayıyla yürürlüğe girdiğini belirten Çavuşoğlu, BM'ye de tescilini yaptırdıklarını ifade etti.Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi de askeri iş birliği anlaşması Meclisimize sunuldu. Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir" dedi. Bir soruya Çavuşoğlu, "Asker gönderme ayrı bir şey. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Eğer Libya tarafı bizden böyle bir talepte bulunursa bunu değerlendiririz' demişti. Bu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti ki zaten Libya ile bizim buna benzer askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var" karşılığını verdi.Çavuşoğlu, ilişkilerini, Trablus'taki tek meşru yönetim olan Sarrac yönetimi ile sürdürdüklerini belirterek, "Onlardan böyle bir talep gelirse Sayın Başkanımız bunu değerlendirebileceğimizi zaten söylemişti" dedi.Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Libyalılara Türkiye'ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli vize muafiyeti sağlanacak.