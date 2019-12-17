Akdeniz’de dengeleri değiştiren uçuş başladı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyun Türkiye'nin kararlı duruşu ile alt üst olmaya devam ediyor. Tüm engelleme çabalarına rağmen Türkiye bölgede hem kendi haklarını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) çıkarlarını korumak için stratejik adımlar atıyor. Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüten Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz mutabakatı anlaşması bölge ülkelerinde büyük bir paniğe neden olmuştu. Türkiye ile KKTC arasında varılan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı hava araçlarına (SİHA) yönelik uçuş anlaşmaları da ezberleri bozmaya devam ediyor.Ankara ile Lefkoşa arasındaki anlaşma kapsamında Türkiye'den KKTC'ye giden İHA, Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı. KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev uçuşunu yaptı. İlk görev uçuşu, 10 saat sürdü.