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'da otobüs kapısına ırkçılığı çağrıştıran yazı yazan şoförün görevine son verildi

'nın Dresden kentinde görev yaptığı belediye otobüsünün kapısına eski Alman yazı karakteriyle ''Bu otobüsü Alman bir şoför kullanıyor'' yazan şoförün işine son verildiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.12.2019 15:33

Dresden Trafik İşletmesi Sözcüsü Alman MDR kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu şoförün tutumunun rahatsız edici bulunduğu, bu nedenle şoförün görevden alındığını ifade edildi.

Peter Dörffel adlı yolcunun yazıyı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra ortaya çıkan durumun ardından şoföre sosyal medyada ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki yağdı.

Dörffel, yazıyı görünce çok şaşırdığını ancak bu tür tutumların artık son yıllarda kanıksandığını düşündüğünü belirtti.

Taşeron firma üzerinden çalıştığı öğrenilen şoförün yazısında Almanca imla hatası bulunduğu da görüldü.

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Almanya'da otobüs kapısına ırkçılığı çağrıştıran yazı yazan şoförün görevine son verildi
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