İsrail, Filistin köyünü 169’uncu kez yıktı

BUGÜN NELER OLDU

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib köyündeki evleri 169'uncu kez yıktı. Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et- Turi, İsrail güçlerinin Filistinli 22 ailenin barındığı Arakib köyünü bir kez daha yıktığını belirterek, yıkılan yapıları en kısa sürede yeniden yapacaklarını söyledi. Yıkımın köy sakinlerinin İsrail mahkemesinde görülen "toprağın kime ait olduğu yönündeki" dava duruşmasında bulundukları sırada gerçekleştirildiğini vurgulayan Turi, "Arakib halkı haklarını elde edinceye kadar yılmadan mücadeleye devam edecek" dedi.