Meksika’da toplu mezar bulundu

Meksika'nın Jalisco Eyaleti'nin Guadalajara kentinde, şehir dışında bulunan bir çiftlikte yapılan kazı çalışmaları sonucu toplu mezar bulundu. Çevre sakinlerinin kötü kokudan şikayet etmeleri sonucunda yapılan kazı çalışmalarında 50 kişinin kalıntıları bulunurken, 119 plastik torbaya istiflenmiş cansız bedenler ise küçük parçalara ayrılmış halde bulundu.

Geçen ay başlatılan kazı çalışmaları sonucunda, parçalanmış bedenler bulunmuştu. Jalisco Eyaleti Savcıları, bedenleri bulma çalışmalarının Kasım sonunda başladığını, ilk olarak 40 beden tespit edildiğini ve yapılan ikinci kazı çalışmalarında sayının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Yapılan inceleme çalışmalarından, 50 bedenden 13'ünün cinsiyeti tespit edilirken 13 bedenden 12'sinin erkek, 1'inin kadın olduğu açıklandı. Tespit edilen bedenlerin tamamının daha önce kayıp bildirimi yapılan kişiler olduğu bildirildi. Yetkililer, toplu mezarda bulunan kurbanların ölüm nedenlerinin henüz belli olmadığını ancak gerekli araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Polisler toplu mezardan Jalisco eyaletindeki "New Generation" adlı uyuşturucu kartelinin sorumlu olup olmadığını araştırıyor. Meksika'da uyuşturucu kartellerinin neden olduğu toplu mezarlara sıkça rastlanırken, polis henüz New Generation karteli ile toplu mezar arasında bağlantı kurabilecek herhangi bir kanıtın bulunmadığını ifade etti.

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