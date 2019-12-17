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Son dakika haberi: eski idama mahkum edildi!

Ajansların az önce geçtiği son dakika haberine göre eski vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi! 1999 yılında darbeyle göreve gelen Pervez Müşerref, 2008 yılında iktidarı kaybetmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:49
Son dakika haberi: Pakistan eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi!

Pakistan'ın eski liderlerinden Pervez Müşerref hakkında verilen kararı, uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla duyurdu. Yüksek Mahkeme, Müşerref için idama hükmetti. Mahkemenin kararı, 'vatana ihanet' suçlamasına dayanıyor.

General Pervez Müşerref 1999'da darbeyle yönetimi ele geçirmiş, sekiz yıldan fazla bir süre ülkeyi yönetmişti. 2008 yılında iktidarı kaybeden Müşerref, yerine gelen hükümetin kendisine yönelttiği 'görevi kötüye kullanma' suçlamasına karşı kendi isteğiyle İngiltere'ye gitmişti.

Müşerref, Taliban'ın ölüm tehditlerine ve tutuklanma olasılığına rağmen dört yılı aşkın bir süre Londra ve Dubai'de yaşadıktan sonra Mart 2013'de ülkesine dönmüştü.

Pakistan mahkemesi hakkında çok sayıda dava ve tutuklama kararı bulunan Müşerref'i, ülkeye dönmesinden bir hafta önce, döndüğü zaman 10 gün içerisinde hakim karşısında çıkma şartı ile kefalet karşılığı serbest bırakmıştı.

Aynı yılın Nisan ayında bir kez daha tutuklanan Müşerref hakkındaki yargı süreci yıllardır devam ediyordu.

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Son dakika haberi: Pakistan eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi!
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