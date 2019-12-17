Pervez Müşerref hakkında idam kararı! Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref kimdir ve neyle suçlandı?

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref ölüm cezasına çarptırıldı. Bu, Pakistan tarihinde ilk kez eski bir genelkurmay başkanının ölüm cezası verildiği dava olma özelliği taşırken, özel mahkeme kararı temyize tabi bulunuyor. Yani mahkemenin verdiği idam kararına Pervez Müşerref itiraz edebilecek. Peşaver Yüksek Mahkemesi Başkanı Waqar Ahmad Seth başkanlığındaki özel mahkemenin üç üyeli bir birimi Salı günü (bugün) Pervez Müşerref'i ölüm cezasına çarptırdı. Müşerref, tıbbi gerekçelerle seyahat etmesine izin verildikten sonra 2016'dan beri Dubai ve Londra'da yaşıyor. Mahkeme kararlarına rağmen hiçbir zaman geri dönmedi ve en çok arananların listesine de girdi.