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hakkında idam kararı! eski Pervez Müşerref kimdir ve neyle suçlandı?

Eski Ordusu Şefi ve eski Başkan (emekli) , ihanet davasında Pakistan'daki özel bir mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Yaşanan gelişmenin ardından tüm dünya idam kararını son dakika haberi olarak geçerken, “Pervez Müşerref kimdir?” sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Pervez Müşerref kimdir ve neden idam kararı verildi? İşte Pakistan eski hakkında verilen karar ile ilgili detaylar ve Pervez Müşerref hayatı…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:12
Pervez Müşerref hakkında idam kararı! Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref kimdir ve neyle suçlandı?

eski Pervez Müşerref ölüm cezasına çarptırıldı. Bu, Pakistan tarihinde ilk kez eski bir genelkurmay başkanının ölüm cezası verildiği dava olma özelliği taşırken, özel mahkeme kararı temyize tabi bulunuyor. Yani mahkemenin verdiği idam kararına Pervez Müşerref itiraz edebilecek. Peşaver Yüksek Mahkemesi Başkanı Waqar Ahmad Seth başkanlığındaki özel mahkemenin üç üyeli bir birimi Salı günü (bugün) Pervez Müşerref'i ölüm cezasına çarptırdı. Müşerref, tıbbi gerekçelerle seyahat etmesine izin verildikten sonra 2016'dan beri Dubai ve Londra'da yaşıyor. Mahkeme kararlarına rağmen hiçbir zaman geri dönmedi ve en çok arananların listesine de girdi.

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Pervez Müşerref hakkında idam kararı! Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref kimdir ve neyle suçlandı?
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