SON DAKİKA: 23 yaşındaki kıza tecavüz etmeye çalışıp diri diri yakmıştı… Acı haber geldi

Mahkeme kararı nedeni ile kimliği gizli tutulan 23 yaşındaki bir kız, tecavüz etmeye teşebbüs ettiği ama başarısız olduğu iddia edilen bir sapık tarafından canlı canlı yakıldıktan sonra 8 Aralık'ta Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı şekilde kaldırılmıştı. Ancak, mağdur durumu kötüleştikten sonra 10 Aralık'ta Patna'daki Apollo Barn Hastanesi'ne nakil edildi.. Kurban, Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesine Hastanesine kabul edildiğinde bedeninde yüzde 90 yanık tespit edilmişti.

"EVİNE ZORLA GİRİP GİYSİLERİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI"

Hindistan polisinin konu ile ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirilirken olayın kan donduran detayları ortaya çıktı. Unnao ve Haydarabad'da, ülke genelinde öfkeye yol açan son tecavüz ve cinayet olaylarının ardından tecavüzcüler tarafından ateşe verilen birkaç kurban vakası daha polis kayıtlarında tespit edildi.