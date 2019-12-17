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: 23 yaşındaki kıza etmeye çalışıp diri diri yakmıştı… Acı haber geldi

23 yaşındaki kızın bir sapık tarafından yakılması olayı ile ilgili haberi geldi. Bihar'ın Muzaffarpur bölgesinde geçen hafta başarısız bir girişiminin ardından saldırgan cani tarafından canlı canlı yakılan genç kız dünyanın gündemini sarsmıştı. Genç kız evinde tek başınayken kapının bir yabancı tarafından çalındığı ve saldırganın zorla içeri girip tecavüz etmeye çalıştığı bildirildi. Kadının direnmesi üzerine cani, canlı canlı kadını yakmıştı. İşte yaşanan son dakika gelişmesi ve olay ile ilgili korkunç detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:59
SON DAKİKA: 23 yaşındaki kıza tecavüz etmeye çalışıp diri diri yakmıştı… Acı haber geldi

Mahkeme kararı nedeni ile kimliği gizli tutulan 23 yaşındaki bir kız, etmeye teşebbüs ettiği ama başarısız olduğu iddia edilen bir sapık tarafından canlı canlı yakıldıktan sonra 8 Aralık'ta Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı şekilde kaldırılmıştı. Ancak, mağdur durumu kötüleştikten sonra 10 Aralık'ta Patna'daki Apollo Barn Hastanesi'ne nakil edildi.. Kurban, Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesine Hastanesine kabul edildiğinde bedeninde yüzde 90 yanık tespit edilmişti.

"EVİNE ZORLA GİRİP GİYSİLERİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI"

Hindistan polisinin konu ile ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirilirken olayın kan donduran detayları ortaya çıktı. Unnao ve Haydarabad'da, ülke genelinde öfkeye yol açan son tecavüz ve cinayet olaylarının ardından tecavüzcüler tarafından ateşe verilen birkaç kurban vakası daha polis kayıtlarında tespit edildi.

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SON DAKİKA: 23 yaşındaki kıza tecavüz etmeye çalışıp diri diri yakmıştı… Acı haber geldi
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