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haberi: 'de şoke eden olay! olduğunu doğumdan sadece birkaç gün önce öğrendi

'den gelen haberi duyanları şoke etti.  28 yaşındaki kadın annesinin ısrarı ile gittiği hastanede 38 haftalık olduğunu öğrendi.  Genç kızlık döneminde polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi konulan kadın, hamile olabileceğinden şüphelenmediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 14:41
Son dakika haberi: ABD'de şoke eden olay! Hamile olduğunu doğumdan sadece birkaç gün önce öğrendi

CNN'den edinilen haberi şoke etti. 2014 ve 2016'da iki kez düşük yapan 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği doktorda 38 hafta ve beş günlük olduğunu öğrendi.

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Son dakika haberi: ABD'de şoke eden olay! Hamile olduğunu doğumdan sadece birkaç gün önce öğrendi
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