Son Dakika Haber: Her satırı kan donduruyor! Sevdiği şarkıcının konserine gitti, bir daha asla dönemedi

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan 20 yaşındaki Keeley Bunker'in başına gelenler, bir süredir ülke gündemini derinden sarsıyor. Genç kızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kan donduran olayın detayları da ajanslar tarafından da son dakika olarak duyuruluyor. Bunker, 20 yaşında hayat dolu bir genç kızdı. Sevdiği bir şarkıcının konserine gitmek için Birmingham'da bulunan evinden ayrıldı. Konserin sona ermesi ve Keeley'den haber alınamaması üzerine ailesi polis ekiplerine haber verdi.

HER SATIRI MİDE BULANDIRIYOR!

Güvenlik güçlerinin aramaları sonrasında Keeley'nin cansız bedeni bir parkın yakınlarındaki dere yatağında bulundu. Yapılan incelemeler ise, 20 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmeden önce dehşeti yaşadığını ortaya çıkardı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları;