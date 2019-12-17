Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haber: Her satırı kan donduruyor! Sevdiği şarkıcının konserine gitti, bir daha asla dönemedi

Haber: Her satırı kan donduruyor! Sevdiği şarkıcının konserine gitti, bir daha asla dönemedi

İngiltere, bir süredir 20 yaşındaki Keeley Bunker isimli genç kızın başına gelen kan donduran olayı konuşuyor. Vahim olayın üzerine ülke medyası da giderken, haberleri anbean paylaşılıyor. Birmingham kentinde yaşayan Keeley Bunker, sevdiği bir şarkıcını konserine gitmek için evden ayrıldı. Genç kız konser için o kadar heyecanlıydı ki, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda da bu görülüyordu. Bunker, gittiği konserden ise bir daha dönmedi. Genç kızın cansız bedeni ertesi gün dere yatağında korkunç bir hâlde bulundu. İşte, tüyler ürperten son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:22
Son Dakika Haber: Her satırı kan donduruyor! Sevdiği şarkıcının konserine gitti, bir daha asla dönemedi

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan 20 yaşındaki Keeley Bunker'in başına gelenler, bir süredir ülke gündemini derinden sarsıyor. Genç kızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan kan donduran olayın detayları da ajanslar tarafından da olarak duyuruluyor. Bunker, 20 yaşında hayat dolu bir genç kızdı. Sevdiği bir şarkıcının konserine gitmek için Birmingham'da bulunan evinden ayrıldı. Konserin sona ermesi ve Keeley'den haber alınamaması üzerine ailesi polis ekiplerine haber verdi.

HER SATIRI MİDE BULANDIRIYOR!

Güvenlik güçlerinin aramaları sonrasında Keeley'nin cansız bedeni bir parkın yakınlarındaki dere yatağında bulundu. Yapılan incelemeler ise, 20 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmeden önce dehşeti yaşadığını ortaya çıkardı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haber: Her satırı kan donduruyor! Sevdiği şarkıcının konserine gitti, bir daha asla dönemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN