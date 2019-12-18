Bosna’da FETÖ’cüye koruma

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Bosna Hersek'te Türkiye'nin talebiyle iade edilmek üzere tutuklanan Keskin, hakkındaki kararın yüksek mahkeme tarafından bozulmasının ardından serbest bırakıldı. Bihaç'taki FETÖ bağlantılı Richmond Park Koleji Müdürü Fatih Keskin'in oturum izni Dışişleri ve Güvenlik Bakanlıkları tarafından kamu düzeni ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesi ile iptal edilmiş ve 3 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Yapılan itirazların ardından mahkeme her iki kararı da iptal ederek bakanlıkların Keskin'in durumunu yeniden değerlendirmesine hükmetti.