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Bosna’da ’cüye koruma

'in Bihaç şehrinde faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü () iltisaklı lisenin Türk vatandaşı müdürü Fatih Keskin'in Türkiye'ye iadesi bozuldu

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Bosna Hersek'te Türkiye'nin talebiyle iade edilmek üzere tutuklanan Keskin, hakkındaki kararın yüksek mahkeme tarafından bozulmasının ardından serbest bırakıldı. Bihaç'taki FETÖ bağlantılı Richmond Park Koleji Müdürü Fatih Keskin'in oturum izni Dışişleri ve Güvenlik Bakanlıkları tarafından kamu düzeni ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesi ile iptal edilmiş ve 3 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Yapılan itirazların ardından mahkeme her iki kararı da iptal ederek bakanlıkların Keskin'in durumunu yeniden değerlendirmesine hükmetti.
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Bosna’da FETÖ’cüye koruma
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