Darbeci Pervez Müşerref’e vatana ihanetten idam cezası

BUGÜN NELER OLDU

Özel mahkemede Müşerref'in 2007'de anayasayı askıya alıp olağanüstü hal ilan etmesi nedeniyle açılan vatana ihanet davası görüldü. Daha önce defalarca ertelenen karar dünkü duruşmada alındı. Üç üyeden oluşan mahkeme heyeti, bir karşı oyla Müşerref'in idamına karar verdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, kararı "detaylı şekilde inceleyeceklerini" bildirdi. Pakistan Ordusu ise kararın her kademede acı ve ızdıraba sebep olduğunu belirterek, "Adaletin Pakistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'na uygun işlemesini bekliyoruz" açıklaması yaptı. Hakkında açılan davalar nedeniyle Pakistan'ı terk eden Müşerref, 2016'dan bu yana Dubai'de yaşıyor. Müşerref birkaç hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.