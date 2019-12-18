Dışişleri Bakanlığı: Hasmane unsurlara gerekli tedbirler alınacak

BUGÜN NELER OLDU

ABD'den Türkiye karşıtı yasa tasarılarına bir yenisi daha eklendi. ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırımları da içeren 2020 yılı için savunma bütçesi yasa tasarısını kabul etti.Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi hedef alan tasarının kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada yasa taslağında Türkiye'ye karşı hasmane unsurların yer aldığı vurgulanarak şöyle denildi:"Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir. Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY'ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını, bu konuda yönetimin pozisyonunun değişmediğini kaydetti.