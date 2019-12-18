Korkunç son dakika haberi! Dev vaşak evin bahçesinde oyun oynayan çocuğa saldırdı

ABD’nin Connecticut eyaletinde korkunç bir son dakika haberi yaşandı. Evinin bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk kapının önünde devasa boyutlardaki bir vaşağın saldırısına uğradı. Korkunç görüntüler anbean kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:52Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:11
ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan korkunç son dakika olayının yankıları devam ediyor. Ülkenin doğu yakasındaki Connecticut eyaletindeki Fairfield kentinde önceki gün evinin bahçesinde dolaşan bir çocuk vahşi bir vaşağın saldırısına uğradı.