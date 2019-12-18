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Korkunç haberi! evin bahçesinde oyun oynayan çocuğa saldırdı

ABD’nin Connecticut eyaletinde korkunç bir haberi yaşandı. Evinin bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk kapının önünde devasa boyutlardaki bir vaşağın saldırısına uğradı. Korkunç görüntüler anbean kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 15:11
Korkunç son dakika haberi! Dev vaşak evin bahçesinde oyun oynayan çocuğa saldırdı

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşanan korkunç olayının yankıları devam ediyor. Ülkenin doğu yakasındaki Connecticut eyaletindeki Fairfield kentinde önceki gün evinin bahçesinde dolaşan bir çocuk vahşi bir vaşağın saldırısına uğradı.

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Korkunç son dakika haberi! Dev vaşak evin bahçesinde oyun oynayan çocuğa saldırdı
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