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Maarif Okulları’na 5 altın madalya

Uluslararası Maarif Okulları, ülke genelinde düzenlenen spor müsabakalarında büyük başarı elde etti

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Kosova Maarif Okulları’na 5 altın madalya
Maarif okulları bulundukları ülkelerde kazandıkları başarılarla her alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kosova Uluslararası Maarif Okulları, ülke genelinde düzenlenen spor müsabakalarında büyük başarı elde etti. Kosova Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği Yüzme Şampiyonası'nda, Maarif öğrencileri, 300'den fazla yüzücünün arasında toplam 14 madalya kazandı. Prizren Maarif Okulu öğrencileri müsabakalarda ilkokul ve ortaokul düzeyinde 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Priştine Maarif Okulu öğrencileri ise Priştine Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası'nda birincilik elde etti.
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Kosova Maarif Okulları’na 5 altın madalya
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