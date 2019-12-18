Son dakika haberi: O görüntüler izletildi, mahkeme salonu buz kesti! "Karım sekiz erkekle beraber oldu..."

İngiltere, bir süredir Lucy-Anne Rushton ile Shaun Dyson çifti arasında yaşanan ve genç kadının vahşi şekilde hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylar zincirini konuşuyor. Geçtiğimiz gün görülen mahkemede kan donduran olayın detayları aktarılırken; ülke medyası da anbean son dakika gelişmelerini paylaştı. 28 yaşındaki Shaun Dyson, kıskançlıkları ve şiddete olan eğilimiyle eşi Lucy-Anne'e zor zamanlar yaşatıyordu. Korkunç olay ise, bu yıl 23 Haziran tarihinde meydana geldi. Çift, ilişkileri başladığından beri sürekli tartışıyordu, bu tartışma da o şekilde başladı. Kısa süre içerisinde tartışma, kavgaya dönüştü. Öfkeden deliye dönen Shaun Dyson, eşine şiddet uygulamaya başladı. Lucy-Anne, kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

O GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ, MAHKEME SALONU BUZ KESTİ!

Cani kocanın mahkemesi geçtiğimiz gün görüldü. Yaşananlar anlatıldığında ve güvenlik kamerası görüntüleri izlediğinde mahkeme salonu adeta buz kesti. Shaun Dyson'ın öldürdüğü eşinin arkasından söyledikleri ise, mahkeme salonunda çıt çıkmamasına neden oldu.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları....