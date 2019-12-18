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haberi: O görüntüler izletildi, mahkeme salonu buz kesti! "Karım sekiz erkekle beraber oldu..."

İngiltere'de, geçtiğimiz 23 Haziran tarihinde meydana gelen korkunç olaydan haberleri gelmeye devam ediyor. Her satırı tüyler ürperten olayın vahameti o kadar büyük ki, ülke medyası da gelişmeleri yakından takip ediyor. Lucy-Anne Rushton ve Shaun Dyson çifti, 2010 yılından beri evli ve Hampshire bölgesinde yaşıyorlardı. Çiftin evlendikleri ilk günden itibaren çeşitli sıkıntıları vardı. Bu yılın Haziran ayında çiftin arasında tartışma ile başlayan olay, büyük bir kavgaya dönüştü ve Lucy-Anne Rushton'ın vahşi şekilde öldürülmesi ile sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede, yaşananlar anlatıldı ve bir takım güvenlik kamerası görüntüleri izletildi. Tam o anda ise salon adeta buz kesti! İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:10
Son dakika haberi: O görüntüler izletildi, mahkeme salonu buz kesti! Karım sekiz erkekle beraber oldu...

İngiltere, bir süredir Lucy-Anne Rushton ile Shaun Dyson çifti arasında yaşanan ve genç kadının vahşi şekilde hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylar zincirini konuşuyor. Geçtiğimiz gün görülen mahkemede kan donduran olayın detayları aktarılırken; ülke medyası da anbean gelişmelerini paylaştı. 28 yaşındaki Shaun Dyson, kıskançlıkları ve şiddete olan eğilimiyle eşi Lucy-Anne'e zor zamanlar yaşatıyordu. Korkunç olay ise, bu yıl 23 Haziran tarihinde meydana geldi. Çift, ilişkileri başladığından beri sürekli tartışıyordu, bu tartışma da o şekilde başladı. Kısa süre içerisinde tartışma, kavgaya dönüştü. Öfkeden deliye dönen Shaun Dyson, eşine şiddet uygulamaya başladı. Lucy-Anne, kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

O GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ, MAHKEME SALONU BUZ KESTİ!

Cani kocanın mahkemesi geçtiğimiz gün görüldü. Yaşananlar anlatıldığında ve güvenlik kamerası görüntüleri izlediğinde mahkeme salonu adeta buz kesti. Shaun Dyson'ın öldürdüğü eşinin arkasından söyledikleri ise, mahkeme salonunda çıt çıkmamasına neden oldu.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları....

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Son dakika haberi: O görüntüler izletildi, mahkeme salonu buz kesti! "Karım sekiz erkekle beraber oldu..."
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