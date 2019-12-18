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Türk diplomatları şehit edenler bulunacak

'nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in katil veya katillerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiye 1 milyon Avustralya doları ödül verilecek

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Türk diplomatları şehit edenler bulunacak
Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in görevleri başında şehit edilişlerinin 39'uncu yıl dönümünde saldırının düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlendi.

DIŞİŞLERİ: MEMNUNİYET VERİCİ
Törene, Güney Galler Eyalet Valisi Başdanışmanı Michael Miller, Eyalet Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı ve Türk Dostluk Grubu Başkanı Trevor Khan, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, Şehit Arıyak'ın kızı Çağla Arıyak ve Türkler katıldı. Walton, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, şehit diplomatların katillerini yakalamak için NSW Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı da, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı.
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Türk diplomatları şehit edenler bulunacak
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