Türk diplomatları şehit edenler bulunacak

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Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in görevleri başında şehit edilişlerinin 39'uncu yıl dönümünde saldırının düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlendi.Törene, Güney Galler Eyalet Valisi Başdanışmanı Michael Miller, Eyalet Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı ve Türk Dostluk Grubu Başkanı Trevor Khan, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, Şehit Arıyak'ın kızı Çağla Arıyak ve Türkler katıldı. Walton, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, şehit diplomatların katillerini yakalamak için NSW Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.Dışişleri Bakanlığı da, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı.