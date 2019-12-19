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’liler Trump’ın azli için ’nda toplandı

’nin New York kentindeki ünlü ’nda toplanan binlerce kişi, ABD Başkanı ’ın azledilmesi için sloganlar attı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:12
ABD’liler Trump’ın azli için Times Meydanı’nda toplandı

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik yapılan oylama öncesi, New York kentindeki Times Meydanı'nda binlerce kişi gösteri düzenledi. Trump'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle azledilmesini isteyen göstericiler, "Trump, yasalardan üstün değil" ve "Trump'ı azledin" sloganları attı. Protestocular, "Suçlu bul ve görevden al" ve "Vatan haini" yazılı pankartlar taşıdı.
Colorado, Michigan ve California eyaletlerinde de sokaklara çıkan ABD'liler, Trump aleyhinde sloganlar attı.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump hakkında 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle başlatılan azil soruşturmasını oylamak üzere gösterilerin gölgesinde akşam saatlerinde toplandı. Yapılan oylamada Trump'ın 'görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongrenin işleyişini engellemek' suçlamalarını içeren dava dosyası, 197 hayır oyuna karşılık 230 evet oyu ile kabul edildi. Dava dosyası, nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderildi.

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ABD’liler Trump’ın azli için Times Meydanı’nda toplandı
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