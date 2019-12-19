Donald Trump’tan Nancy Pelosi’ye azil mektubu

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Trump, "Bu, hukuk dışı partizan bir darbe girişimi. Tarih sizi yargılayacak" dedi. Trump, altı sayfalık mektupta Demokrat Kongre üyelerini sert sözlerle hedef aldı. Trump, "Bu azil süreci, ABD'nin yaklaşık iki yüz elli yıllık yasama tarihinde eşi benzeri görülmemiş ve anayasaya aykırı şekilde görevin kötüye kullanılmasıdır" diye yazdı.Pelosi ise, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu mektuba bir tepkim yok. Çok saçma. Mektubun hepsini okuma fırsatım olmadı, önemli kısımlarına baktım ve bu mektup gerçekten hastalıklı bir metin" dedi.