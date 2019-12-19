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’tan ’ye azil mektubu

Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan azil oylaması öncesinde Başkan , Temsilciler Meclisi Başkanı 'ye mektup yazdı

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Donald Trump’tan Nancy Pelosi’ye azil mektubu
Trump, "Bu, hukuk dışı partizan bir darbe girişimi. Tarih sizi yargılayacak" dedi. Trump, altı sayfalık mektupta Demokrat Kongre üyelerini sert sözlerle hedef aldı. Trump, "Bu azil süreci, ABD'nin yaklaşık iki yüz elli yıllık yasama tarihinde eşi benzeri görülmemiş ve anayasaya aykırı şekilde görevin kötüye kullanılmasıdır" diye yazdı.
Pelosi ise, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu mektuba bir tepkim yok. Çok saçma. Mektubun hepsini okuma fırsatım olmadı, önemli kısımlarına baktım ve bu mektup gerçekten hastalıklı bir metin" dedi.
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Donald Trump’tan Nancy Pelosi’ye azil mektubu
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