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İdlib’de son 24 saatte 12 bin sivil göçe zorlandı

'de rejimi güçleri ve 'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları sonucu son 24 saatte 12 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti

Giriş Tarihi: 19.12.2019
İdlib’de son 24 saatte 12 bin sivil göçe zorlandı
Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, yaptığı açıklamada, Esad rejimi askerleri ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 12 bin sivilin evlerini terk ettiğini bildirdi. Rejim güçleri ile Rusya'nın hastane, okul, cami, sivil savunma merkezi ve evleri vurduğunu belirten Hallaj, "Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar" dedi. Saldırılar sonucu Kasım'dan bu yana göç eden 110 bin sivilin büyük bir kısmı, Türkiye sınırına yakın bölgeler ile terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.
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İdlib’de son 24 saatte 12 bin sivil göçe zorlandı
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