Irak'ta DEAŞ operasyonu: 8 ölü

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin'in Karaçok bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının gizlendiğine ilişkin ihbar üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını söyledi.

Operasyonda şimdiye kadar 8 teröristin öldürüldüğünü aktaran Taki, güvenlik güçlerinin bölgede yarına kadar saha faaliyetlerini sürdüreceğini dile getirdi.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.