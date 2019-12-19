Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İtalya'da mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

'da mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

’nın güneyindeki Calabria bölgesinde, mafyaya yönelik operasyonda aralarında eski parlamenter, avukatlar ve kamu çalışanlarının bulunduğu 334 kişi gözaltına alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:08
İtalya'da mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, jandarma, bu sabah erken saatlerde Calabria bölgesinde etkin olan "Ndrangheta" mafyasının özellikle Vibo Valentia kenti merkezli İtalya ve yurt dışındaki yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi.

334 GÖZALTI

Operasyonda, aralarında merkez sağ parti Forza Italia'dan eski senatör Giancarlo Pitelli ile çok sayıda avukat, kamu görevlisi ve masonun da bulunduğu 334 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 416 kişinin, mafyaya üye olmak, cinayet, haraç, tefecilik, kara para aklama suçlamalarıyla sorgulandığı belirtildi.

Operasyona ülke genelinde 2 bin 500 güvenlik görevlisi katılırken, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da da yerel polisin desteğiyle bazı gözaltılar olduğu ifade edildi.

FETÖ öğretmenleri davasında karar: 8yıl 9 ay hapis

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da mafyaya yönelik operasyonda 334 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN