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Japon yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

'da Tokyo'ya gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle 'na dönerek acil iniş yaptı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:00

Japonya'da faaliyet gösteren All Nippon Airways adlı hava yolu şirketine ait Boeing 767 tipi yolcu uçağının, Tokyo Haneda Havaalanı'na gitmek üzere pistten kalkış yapmasının ardından yerel saatle 09.50 sularında motor arızası meydana geldiği belirtildi. Yerel saatle 10.00 sularında Fukuoka Havaalanı'na dönmek için izin isteyen uçağın 10.15'te Fukuoka Havaalanı'na acil iniş yaptığı açıklandı. Uçağın acil inişi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle pist, yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Japonya Ulaştırma Bakanlığı, 270 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu uçakta kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Motorda sıcaklık artışı tespit edildi
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, motorların birinde sıcaklık artışı gözlendiği ifade edildi. Sıcaklık artışının kalkıştan sonra da devam etmesi nedeniyle pilotun motoru durdurarak Fukuoka Havaalanı'na geri döndüğü belirtildi. Sosyal medyada video yayınlayan bazı görgü tanıkları ise iniş sırasında uçaktan alev yükseldiğini iddia etti.

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Japon yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı
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