Kadınlar en çok Fransa ve İngiltere’de şiddet görüyor

BUGÜN NELER OLDU

Cinsel eşitliği sağlamaya çalışan AB'de kadın cinayetleri, fiziksel ve cinsel şiddete ilişkin rakamlar yüksek seyrediyor. Kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesini amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni, AB ülkeleri arasında Slovakya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Çekya, Bulgaristan ve İngiltere halihazırda onaylamadı.Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2017 rakamlarına göre, kadın cinayetlerinde Fransa ön sırada yer aldı. Fransa'da 2017'de 601 kadın cinayete kurban giderken, Fransa'yı Almanya (380), İngiltere (227), İtalya (130) ve İspanya (113) takip etti. İtalya'nın güncel resmi verilerine göre, 2018'de 142 kadın cinayete kurban giderken, bunların 119'u aile içi şiddet kaynaklı oldu.Tecavüz ve cinsel şiddet vakalarında ise İngiltere başı çekti. İngiltere'de 2017'de 48 bin 122 kadın tecavüze uğrarken, bu ülkenin ardından Fransa (14 bin 899), Almanya (7 bin 831) ve İsveç (6 bin 810) geldi. İngiltere'de 2017'de tacize uğrayan kadın sayısı 46 bin 465 olurken, bu ülkeyi Almanya (24 bin 702), Fransa (21 bin 177) ve İsveç (10 bin 162) takip etti.Öte yandan, İngiliz resmi verilerine göre, İngiltere ve Galler'de Mart 2017 ile Mart 2018 arasında 1 milyon 198 bin 94 aile içi şiddet ihbarı yapıldı.