Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı

'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı

'ın başkenti Taşkent'te, dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Toprak altında kalanların tamamının cesetlerinin çıkartılması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına da son verildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.12.2019 18:09
Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tünelinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen göçükte kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Toprak altında kalanların tamamının cesetlerinin çıkartılması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına da son verildi.

Hükümet, göçükte yaşamını yitirenlerin ailelerine 10 bin 500'er dolar maddi yardım yapılmasına karar verildiğini, yerel belediyelerin ölenlerin defnedilmesi için gereken yardımları sağlayacağını açıkladı.

Olayın araştırılması için Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında komisyon kurulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özbekistan'da metro tüneli inşaatındaki göçükte ölü sayısı 6'ya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN