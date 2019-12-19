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'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı

'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, eski Cumhurbaşkanı 'in idam cezasına çarptırılmasını protesto eden gruba yönelik canlı bomba saldırısı düzenlendi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:34

Eyaletin Lakki Marvat kentindeki saldırıya ilişkin basını bilgilendiren polis yetkilisi Kasım Ali Han, gösterinin gerçekleştirildiği bölgede, protestocuların dışında çocuk felci aşısı kampanyasında görevli sağlık ekiplerinin de bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildiren Han, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bulunmadığını, saldırının sağlık ekiplerine yönelik olmadığını değerlendirdiklerini aktardı.

Eyaletin Aşağı Dir kentinde dün, çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan güvenlik güçlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmış ve iki polis hayatını kaybetmişti.

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Pakistan'da Müşerref hakkındaki idam cezasını protesto gösterisinde intihar saldırısı
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