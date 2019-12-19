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'dan teknelerine el koyduğu Japon balıkçılara para cezası

'nın, yasa dışı avlanma şüphesiyle el koyduğu 5 balıkçı teknesinin mürettebatına para cezası vermeyi planladığı öğrenildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:35

Rusya tarafından geçtiğimiz Salı günü el konulan 5 Japon balıkçı teknesine dair detaylar netleşmeye başladı. Rus yetkililerin, Rusya'nın kontrolünde bulunan ancak Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası'na götürüldüğü öğrenilen teknelerin mürettebatını para cezasına çarptırmaya hazırlandığı öğrenildi. Rus yetkililer, 24 balıkçının bulunduğu belirtilen teknelerde yasa dışı avlanmış 6 ton ahtapot bulunduğunu iddia etti. Japonya ise balıkçıların iki ülke arasında belirlenen sınırlar çerçevesinde av faaliyetini sürdürdüğünü savundu.

Balıkçıların Rus yetkililerin teknelerini aramasına gönüllü olarak izin verdiğini belirten Japonya, Rusya'yı diplomatik yollardan protesto etti. Olaya dair tepkisini dile getiren Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, "Japon balıkçı teknelerine Rusya tarafından el konulması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Salı günü Rus Sınır Muhafızları tarafından el konulan Japon balıkçı teknelerinin mürettebatına 3 günlük yiyecek sağlandığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova dün yaptığı açıklamada, insani bir bakış açısıyla mürettebata yiyecek sağlandığını ifade etti. Zakharova, bazı balıkçıların sağlık sorunlarından şikayet ettiğini belirterek Rusya'nın mürettebata ilaç göndermeyi düşündüğünü dile getirdi. Öte yandan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Rusya'dan teknelerine el koyduğu Japon balıkçılara para cezası
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