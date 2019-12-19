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’ya uyarısı

ABD'nin Büyükelçisi Richard Norland, 'nın Libya'daki çatışmalara dahil olmasının ardından sivil can kayıplarının arttığını söyledi

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Rusya’ya Libya uyarısı
ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya'da son dönemde artan gerilim ve Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı askerlerin çatışmalara dahil olmasına ilişkin olarak, "Rusya'nın dahil olması sivil can kayıplarını arttırdı" dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Libya krizine diplomatik bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Libya krizine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaparak siyasi çözüme vurgu yaptı.
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Rusya’ya Libya uyarısı
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