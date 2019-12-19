Rusya’ya Libya uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya'da son dönemde artan gerilim ve Rus güvenlik şirketi Wagner Grup üyesi paralı askerlerin çatışmalara dahil olmasına ilişkin olarak, "Rusya'nın dahil olması sivil can kayıplarını arttırdı" dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Libya krizine diplomatik bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Libya krizine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaparak siyasi çözüme vurgu yaptı.