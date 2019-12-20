Demokratlar Trump’ın azil sürecini onayladı

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil süreciyle ilgili oylama yapıldı. Temsilciler Meclisi'nin, Trump hakkında "görevini kötüye kullanma" ve "Kongrenin işleyişini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerini önceki gün kabul etmesinin ardından, azil sürecinde Trump'ın lehine bir evre başlamış oldu.Bundan sonraki süreçte Cumhuriyetçilerin elindeki Senato'da Trump'a yönelik bir yargı süreci başlayacak. ABD anayasası gereği, Senato'nun bir mahkeme görevi göreceği süreçte mahkeme başkanlığını Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts yapacak. Yargılama sürecinin sonucunda Senato'da bir oylama yapılacak. Bu oylamada senatörlerin üçte ikisinin (en az 67) Trump'ı suçlu bulması durumunda Başkan görevinden azledilecek ve yerine Başkan Yardımcısı Mike Pence geçecek.Azil sürecinin bugüne kadar tamamen parti eksenli bir çizgi izlediği ve azil için Senatodaki üyelerin üçte ikisinin onayı gerektiği dikkate alındığında, Trump'ın azli uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Öte yandan Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Senato'nun bu işi fazla uzatmak istemediği ve Trump'ın şubat ayının ilk haftası yapacağı ulusa sesleniş konuşmasından önce yargılama sürecini nihayetlendireceği belirtiliyor.ABD Temsilciler Meclisi'nde kendisinin azli için ortaya atılan iki maddenin onaylanıp Senato'ya gönderilmesi sırasında Michigan'da seçim mitingi düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum, gerçekten azil olmuşum gibi hissettirmiyor değil mi?" ifadelerini kullandı.Küresel araştırma şirketi Gallup'un son anketine göre, Trump'a kamuoyu desteği, hakkında azil soruşturması başlatılmasının ardından yüzde 6 artış gösterdi. Cumhuriyetçiler arasında Trump'a olan destek yüzde 89'u buluyor. Amerikan halkı, Trump'ın azledilmesi konusunda da görüş ayrılığı yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 51'i Trump'ın azledilmesine karşı çıkarken, yüzde 46'ı ise azledilmesi gerektiğini düşünüyor.Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, başkanlık yarışında Demokratlardan rakibi olan Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu azil soruşturmasının fitilini ateşledi. Azil sürecini Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi başlattı.Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada Trump'a yöneltilen "görevi kötüye kullanma" suçlaması 197'ye karşı 230 oyla, "Kongre'nin çalışmasını engelleme" suçlaması 198'e karşı 229 oyla kabul edildi. Daha önce eski başkanlardan Andrew Johnson, Richard Nixon ve Bill Clinton'a azil süreci başlatılmıştı. Görevden alınan başkan ise bulunmuyor.