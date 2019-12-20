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Japonya ve liderleri 'de bir araya gelecek

ve Devlet Başkanı , 15 ayın ardından ilk ikili görüşmelerini önümüzdeki hafta Salı günü 'de gerçekleştirecek.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:36

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 15 ayın ardından ilk ikili görüşmelerini önümüzdeki hafta Salı günü Çin'de gerçekleştirecek.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in önümüzdeki hafta Çin'in ev sahipliği yapacağı üçlü Çin-Japonya-Güney Kore zirvesi sırasında ikili bir görüşme gerçekleştirecekleri açıklandı. Salı günü yapılması beklenen görüşmede, ikilinin gündeminde Japonya'nın Güney Kore'ye yönelik ileri teknoloji ürünler üzerindeki ihracat kontrolleri nedeniyle derinleşen kriz ve Güney Kore'nin tazminat talepleriyle gündeme gelen 2. Dünya Savaşı dönemi uygulamaları konularının olması bekleniyor.
Moon ve Abe, son resmi görüşmelerini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı sırasında geçtiğimiz yılın Eylül ayında yapmış, geçtiğimiz ay ise Bangkok'ta önceden planlanmayan kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Japonya ve Güney Kore liderleri Çin'de bir araya gelecek
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