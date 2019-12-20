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Son dakika haberi: Dört ülkede birden hissedilen 6.1 şiddetinde oldu! Son depremler listesi...

Edinilen son dakika bilgisine göre, , ve arasındaki Hindikuş bölgesinde 6.1 şiddetinde bir meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından duyurulan son depremler listesine göre, sarsıntının yerin 210 kilometre altında olduğu belirtildi. Öte yandan, depremin merkez üssünün ise Afganistan'ın Feyzabad şehrine bağlı Curm köyüne 47 km uzakta olduğu saptandı. Depremin, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ın yanı sıra Tacikistan'da da binaları sarstığı bilgisine ulaşıldı. İşte, son dakika deprem haberinin detayları...

AJANSLAR Dünya
Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 15:24
Son dakika haberi: Dört ülkede birden hissedilen 6.1 şiddetinde deprem oldu! Son depremler listesi...

Dünya ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre, Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasındaki Hindikuş bölgesinde yerel saatle 16.09'da 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın Feyzabad şehrine bağlı Curm köyüne 47 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) son depremler verilerine göre, sarsıntının yerin 210 kilometre altında gerçekleştiği saptandı.

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Reuters'a konuşan görgü tanıkları, depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ın yanı sıra; Tacikistan'da da binaları sarstığını ifade etti.

HİNDİSTAN DUYURDU: DEPREMİN ŞİDDETİ 6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Hindistan Meteoroloji Ofisi'ne göre ise depremin büyüklüğü 6.3, derinliği ise 190 km olarak kaydedildi.

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