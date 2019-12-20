Son dakika haberi: Dört ülkede birden hissedilen 6.1 şiddetinde deprem oldu! Son depremler listesi...

Dünya ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre, Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasındaki Hindikuş bölgesinde yerel saatle 16.09'da 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın Feyzabad şehrine bağlı Curm köyüne 47 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) son depremler verilerine göre, sarsıntının yerin 210 kilometre altında gerçekleştiği saptandı.

ŞİDDETLİ DEPREM DÖRT ÜLKEYİ BİRDEN SALLADI! SON DEPREMLER

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ın yanı sıra; Tacikistan'da da binaları sarstığını ifade etti.

HİNDİSTAN DUYURDU: DEPREMİN ŞİDDETİ 6.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Hindistan Meteoroloji Ofisi'ne göre ise depremin büyüklüğü 6.3, derinliği ise 190 km olarak kaydedildi.



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