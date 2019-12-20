Türkiye, Libya konusunda heyet gönderiyor

BUGÜN NELER OLDU

Rusya lideri Vladimir Putin'in dünya çapında her yıl merakla takip edilen 'Büyük Basın Toplantısı' yoğun katılımla gerçekleşti. Bu yıl 15'incisini gerçekleştirilen ve bin 800'den fazla yerli ve yabancının katıldığı toplantıda Putin, Anadolu Ajansı'nın Libya sorusuna cevap verdi. Putin, "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın (bugün) Türkiye'den delegasyon gelecek" dedi. Putin, 4 saat 18 dakika süren toplantıda gazetecilerin 77 sorusuna yanıt verdi. Sorular 31 kadın ve 26 erkek gazeteciden gelirken, bunların 9'u yabancı basın temsilcisiydi.