80 bin kişi kaçıyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün dikkat çektiği İdlib'deki insanlık krizi büyüyor. Suriye'de Beşar Esad rejimi ile destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki bölgelere saldırıları sürüyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 5 günde en az 80 bin sivil evlerini terk etti. İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Maarratünnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi yaşam malzemelerine acil ihtiyaç duyuyor. Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım ayı başından bu yana en az 180 bin sivilin yerinden edildiğini ifade etti. Rejim güçleri ile Rusya'nın hastane, okul, cami, Sivil Savunma merkezi ve evleri vurduğunu belirten Hallaj, "Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar" dedi. Göç eden sivillerden Muhammed Haşşaş da, "Dün gece uyumadık. 10 yıldır yaşadığımız en kötü günler içerisindeyiz" diye konuştu.SURİYE'DE rejim tarafından İdlib kentinin kuzeyindeki bir sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti. Yine İdlib'de 2 köyü hedef alan saldırılarda da 3 sivil daha can verdi.RUSYA ve Çin, Suriye'ye 5 yıldır sınır ötesi yardım yapılmasına imkân veren BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti. 10 Ocak'tan itibaren 2'si Türkiye ile olmak üzere 4 sınır kapısı insani yardım girişine kapatılacak.REJİM güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.Esad rejimi güçleri, Rusya ve İran destekli terörist grupların yardımıyla Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde dokuz köyü ele geçirdi.Rus askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Tel Temr beldesinde M4 karayolu geçişleri için gözlem noktası kurdu.