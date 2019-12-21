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’da Türkçe meşalesi yakıldı

’nde () çerçevesinde öğrencilerle birlikte bir program düzenlendi. Üniversite bahçesinde yakılan Türkçe meşalesi ardından üniversite salonunda İBU yaptığı selamlama konuşmasında günün anlam ve önemine değindi.

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 21.12.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 16:56
İBU’da Türkçe meşalesi yakıldı

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (İBU) 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı çerçevesinde öğrencilerle birlikte bir program düzenlendi.
Üniversite bahçesinde yakılan Türkçe meşalesi ardından üniversite salonunda İBU Rektörü Mehmet Dursun Erdem yaptığı selamlama konuşmasında günün anlam ve önemine değindi.

Türk dünyasının zenginliğini ve sadece birkaç devletten oluşmadığını, tarihte eskiye gidilerek yaklaşık 7 bin yıldır konusulan bir dilin var olduğunu belirten Erdem, öğrencilerin bunun bilincine varmalarını isteyerek "Türk ve Türkçe zengindir, bunun değerini bilelim" ifadelerini kullandı.



Öte yandan öğrenciler ise katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Programın sonunda "Balkanlarda Türkçe – Dil Yarası" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

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İBU’da Türkçe meşalesi yakıldı
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