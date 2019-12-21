İsrail’e savaş suçu soruşturması

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ULUSLARARASICeza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu. Filistin'deki durumla ilgili ön incelemenin tamamlandığını aktaran Fatou Bensouda, soruşturma başlatmak için "makul temeller" bulunduğuna ikna olduğunu ifade etti. İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Fatou Bensouda, Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da mahkemenin yargı yetkisini kullanabileceği konusunu ilk derece mahkemesine sorduğunu da belirtti. Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittikleri takdirde tutuklanabiliyor. AA