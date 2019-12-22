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'da sivillerin hedef alınmasından endişeli

Birleşmiş Milletler (), 'da silahlı çatışmaların artmasıyla sivil can kaybı yaşanmasından endişe edildiğini duyurdu. Açıklama Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçakları tarafından Msallata kentine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğünü duyurmasının ardından yapıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 09:08
BM Libya'da sivillerin hedef alınmasından endişeli

BM Libya Destek Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terhune ve çevre bölgelerde sivillere yönelik tehlikeli gelişmelerin artmasının endişeyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, yerel ve uluslararası yargıya verilmek üzere ihlallere dair bilgilerin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

AÇIKLAMA BAE SALDIRISINDAN SONRA GELDİ

BM'nin söz konusu açıklaması, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) silahlı milislerin başı Halife Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçakları tarafından Msallata kentine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin öldüğünü duyurmasının ardından yapıldı.

Ayrıca UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter destekçisi BAE'nin, başkentin doğusundaki Msallata ve Zliten kentlerinde yerleşim bölgelerine SİHA'larla çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Darbeci General Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

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