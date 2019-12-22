‘Dünya bu rezalete susmamalı’

BUGÜN NELER OLDU

Saliha Munira, Meyra Cogans, Saliha Osmanoviç, Nura Mustaviç, Refia Hacıboviç ve Şuhra Osmanoviç... Onlar 24 yıl önce modern dünyanın en büyük katliamı olan 'Bosna soykırımı'nda eşlerini, çocuklarını ve evlerini kaybetmiş, yitirdiklerinin yasını tutan yüzlerce Srebrenitsalı anneden yalnızca 6'sı. Geçen 24 yıla rağmen hala sevdiklerinin döneceğini söyleyen, balkonundan katledilen çocuklarının son oyun anlarının hayaliyle teselli arayan ya da her gün ölen çocuklarının en sevdiği yemekleri yaparak yas tutan acılı anneler.SABAH, Srebrenitsa'da yaşları 65 ile 80 arasındaki acılı anneler ile buluştu. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi anneleri gözyaşlarına boğdu. Yaşadıkları yerde, üç günde 8 binden fazla insanın katledildiği Srebrenitsa'da ziyaret ettiğimiz o anneler, şunları söyledi:24 yıl önce çocuklarımınve eşimin şen kahkahalarınısilah sesleri sardı, bahçedeki çiçekleriminüzerine mermi yağdı. Bir tekben kaldım. Kendi evimde kalamıyorum,korkuyorum. Komşumla yaşıyorumama toprağıma dönmek zorundaydımçünkü çocuklarımın kokusu, sallandıklarısalıncaklar burada. Çiçeklerle teselli buluyorum.Her bir çiçeğe bir evladımın adını verdim.Bizleri yok eden katili övene ödül verildiği günkeşke yaşamasaydım dedim. Canım çok acıdıve kendimi mezarlığa attım.Bayramov Köyü'nde oturuyorum.Katliamda iki oğlum, babam,eşim, amcam kısaca uzakyakın tüm akrabalarımı kaybettim.O kitabı ödüllendirebilenlerbenim çiçek kokulu çocuklarımanasıl hesap verecek!Eşim veiki oğlumu kaybettim.8 Mayıs 1992'de evimdenkaçarak kurtuldum.Serebrenitsadüşene kadar her yerdemücadele ettim, savaştım.Sırp katil komutanMladic'i gördüm. 95'te iki oğlum ve eşimle köydenkaçtık ilk oğlumu o anda öldürdüler, ormanakaçtık ama buldular bizi. 10 yıl önce evimegeri döndüm. Dünyanın birçok yerine gidip,bize yapılanları anlatıyorum.Eşimi ormanda bizi ararken öldürmüşler.Haberi gözyaşlarıyla izledim, zannettimeşim ve çocuklarım tekrar öldürüldü, o gün birkez daha kaybettim onları. O ödül katillerin deödüllendirilmesidir.Üç oğlum ve eşimi Serebrenitsadüştüğünde kaybettim. 17 yıl önce döndüğümdeevim yakılmış yıkılmıştı. Hala onların sevdiğiyemekleri pişiriyorum. Eşim kamyoncuyduher kamyon geçince o geldi sanıyorum. Bu ödülyaşlı kalbimi acıttı. Adalet istiyoruz.Üç oğlumu kaybettim, tek başıma yaşıyorum.Kimsem Yok. 23 yıl geçti ama ben halaçocuklarımın tüm uzuvlarını bulamadım.Halen onların cenazelerini tamamlamaya çalışırkenbirilerinin çıkıp vahşileri öven birineödül vermesini kabul edemiyorum.Dünya bu rezalete susmamalı.