‘Dünya bu rezalete susmamalı’

Saliha Munira, Meyra Cogans, Saliha Osmanoviç, Nura Mustaviç, Refia Hacıboviç ve Şuhra Osmanoviç... Onlar 24 yıl önce modern dünyanın en büyük katliamı olan 'Bosna soykırımı'nda eşlerini, çocuklarını ve evlerini kaybetmiş, yitirdiklerinin yasını tutan yüzlerce Srebrenitsalı anneden yalnızca 6'sı. Geçen 24 yıla rağmen hala sevdiklerinin döneceğini söyleyen, balkonundan katledilen çocuklarının son oyun anlarının hayaliyle teselli arayan ya da her gün ölen çocuklarının en sevdiği yemekleri yaparak yas tutan acılı anneler.
'YARAMIZI TEKRAR KANATTI'
SABAH, Srebrenitsa'da yaşları 65 ile 80 arasındaki acılı anneler ile buluştu. Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi anneleri gözyaşlarına boğdu. Yaşadıkları yerde, üç günde 8 binden fazla insanın katledildiği Srebrenitsa'da ziyaret ettiğimiz o anneler, şunları söyledi:
TÖRENDEN SONRA MEZARLIĞA KOŞTUM: (Meyra Cogans-71)
24 yıl önce çocuklarımın
ve eşimin şen kahkahalarını
silah sesleri sardı, bahçedeki çiçeklerimin
üzerine mermi yağdı. Bir tek
ben kaldım. Kendi evimde kalamıyorum,
korkuyorum. Komşumla yaşıyorum
ama toprağıma dönmek zorundaydım
çünkü çocuklarımın kokusu, sallandıkları
salıncaklar burada. Çiçeklerle teselli buluyorum.
Her bir çiçeğe bir evladımın adını verdim.
Bizleri yok eden katili övene ödül verildiği gün
keşke yaşamasaydım dedim. Canım çok acıdı
ve kendimi mezarlığa attım.
ÇOCUKLARIMA NASIL HESAP VERECEKLER? (Feride Bakoviç)
Bayramov Köyü'nde oturuyorum.
Katliamda iki oğlum, babam,
eşim, amcam kısaca uzak
yakın tüm akrabalarımı kaybettim.
O kitabı ödüllendirebilenler
benim çiçek kokulu çocuklarıma
nasıl hesap verecek!
65 YAŞINDA DÜNYAYA KATLİAMI ANLATIYOR: (Saliha Osmanoviç-65)
Eşim ve
iki oğlumu kaybettim.
8 Mayıs 1992'de evimden
kaçarak kurtuldum.
Serebrenitsa
düşene kadar her yerde
mücadele ettim, savaştım.
Sırp katil komutan
Mladic'i gördüm. 95'te iki oğlum ve eşimle köyden
kaçtık ilk oğlumu o anda öldürdüler, ormana
kaçtık ama buldular bizi. 10 yıl önce evime
geri döndüm. Dünyanın birçok yerine gidip,
bize yapılanları anlatıyorum.
AĞLAYARAK OKUDUM: (Saliha Osmanoviç)
Eşimi ormanda bizi ararken öldürmüşler.
Haberi gözyaşlarıyla izledim, zannettim
eşim ve çocuklarım tekrar öldürüldü, o gün bir
kez daha kaybettim onları. O ödül katillerin de
ödüllendirilmesidir.
HAYALLERİ İLE YAŞIYORUM: (Nura Mustaviç- 73)
Üç oğlum ve eşimi Serebrenitsa
düştüğünde kaybettim. 17 yıl önce döndüğümde
evim yakılmış yıkılmıştı. Hala onların sevdiği
yemekleri pişiriyorum. Eşim kamyoncuydu
her kamyon geçince o geldi sanıyorum. Bu ödül
yaşlı kalbimi acıttı. Adalet istiyoruz.
ÇOCUKLARIMIN HER YIL BİR PARÇASINI BULUYORUM: (Refia Hacıboviç- 68)
Üç oğlumu kaybettim, tek başıma yaşıyorum.
Kimsem Yok. 23 yıl geçti ama ben hala
çocuklarımın tüm uzuvlarını bulamadım.
Halen onların cenazelerini tamamlamaya çalışırken
birilerinin çıkıp vahşileri öven birine
ödül vermesini kabul edemiyorum.
Dünya bu rezalete susmamalı.