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Iraklı göstericiler parti binalarını yaktı

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Iraklı göstericiler parti binalarını yaktı
Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde önceki gün bir aktivistin suikast sonucu öldürülmesi üzerine onlarca gösterici ortalığı savaş alanına çevirdi. Adını vermek istemeyen bir güvenlik görevlisinin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezi Nasıriye'ye gelen göstericiler birçok parti bürosunu ateşe verdi. Ülkede, son iki haftadır protestoculara karşı düzenlenen suikastlerde dikkat çeken artış olduğu gözleniyor. Öte yandan, Lübnan'da Saad Hariri taraftarları, hükümeti kurma görevinin Hizbullah'ın da desteklediği Hassan Diyab'a verilmesini protesto etmeye devam ediyor.
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Iraklı göstericiler parti binalarını yaktı
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