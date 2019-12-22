Pompeo İsrail’e kalkan oldu

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail'in İşgal altındaki Filistin topraklarında yoğun bir şekilde işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılması kararına sert tepki gösterdi. UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın verdiği kararı eleştiren Amerikalı Bakan Pompeo, buna ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Pompeo açıklamasında, "Başsavcı, bu eylemi gerçekleştirerek, mahkemenin soruşturmaya devam etme yetkisi hakkında ciddi yasal sorunların bulunduğunu açıkça kabul etmiştir. Buna ve İsrail'i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız " ifadelerini kullandı. Filistin'i bağımsız bir devlet olarak görmediklerini belirten Pompeo, Filistin'in UCM de dahil olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşlara devlet olarak katılma hakkına sahip olmadığını savundu.