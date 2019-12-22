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Putin'den 'Türk dili' sözü

Rusya Devlet Başkanı , 'nin başkenti Gorno-Altaysk'ta yerel halkın dilinde eğitim veren okul için yeni bina yapmak dahil, Altay diline destek vereceklerini söyledi. Putin söz verirken "Altayca aslında diğer tüm Türk dillerinin de temeli" dedi.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:52
Putin'den 'Türk dili' sözü

Altay Cumhuriyeti'nden bir gazeteci, Putin'in büyük yıl sonu basın toplantısında, Gorno-Altaysk şehrinde Altayca öğreten tek okulun kiralık binada bulunduğunu ve acınacak durumda olduğunu anlattı.

"ALTAYCA, TÜM TÜRK DİLLERİNİN TEMELİ"

Altaycanın, en eski Türk dillerinden biri olduğunu hatırlatan Putin, "Aslında diğer tüm Türk dillerinin temeli" dedi.

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"SÖZ VERİYORUM, YAPACAĞIZ"

Genel olarak Rusya'da yaşayan tüm halkların kültür, gelenek ve dillerin öğrenilmesine daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini kaydeden Putin, "Ve eğer okul, üstelik ulusal dilde ders veren bir okul acınacak durumdaysa bu elbette kabul edilemez. Bana, 'Okulu kurtarmaya ve yeniden yapmaya yardımcı olun', dediniz. Söz veriyorum, bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Putin'den 'Türk dili' sözü
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