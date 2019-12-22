Rumlar’a ambargo kalkıyor

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BUGÜN NELER OLDU

Kongresi'nin 1987'den beri GKRY'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırırken Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasayı kabul etmesi Ankara'nın tepkisine yol açtı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, kararın, Kıbrıs adasındaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz'deki iş birliği olanaklarını baltalayacağı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edilen ve ABD'nin belirli koşullar ve sınırlamalar altında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunun kaldırılmasını öngören "tahsisatlar yasa tasarısı"nı onayladı. Kongre'den önceki gün geçen yasanın ilgili bölümünde, ABD'nin GKRY, Yunanistan ve İsrail ile Doğu Akdeniz'deki iş birliklerine vurgu yapılıyor.Türkiye'nin adada 40 bin askerinin bulunduğu aktarılan yasada, ABD'nin ambargosundan dolayı GKRY'nin Rusya ve başka ülkelerden silah aldığı ve bunun ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmadığı belirtiliyor. Yasanın doğrudan GKRY ile ilgili bölümünde ise ABD'nin 1987'den bu yana bu ülkeye uygulamakta olduğu silah ambargosunun şartlı olarak kaldırılması öngörülüyor. Bu bölümde satılan silahların son alıcısının GKRY yönetimi olması gerektiğine vurgu yapılırken, GKRY'nin kara para aklamayla mücadeleye devam ettiğinin ve Rus askeri gemilerinin Rum limanlarını kullanmadığının Kongre'ye tescil edilmesi şartı getiriliyor. Aynı metinde ayrıca İsrail, Yunanistan ve GKRY ile Doğu Akdeniz'deki enerji iş birliğini kolaylaştırmak için ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması öngörülüyor.