Tel Abyad’lı çocukların sinema keyfi

BUGÜN NELER OLDU

BarışPınarı Harekatı ile Mehmetçiğin PKK/YPG'li teröristlerden temizlediği Tel Abyad'da çocuklar ilk kez sinema ile tanıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tel Abyad'a mobil sinema tırı götürdü. Yüzlerce çocuk, tırın içinde sinema keyfi yaşadı. Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdür Yrd.Hakan Oğuz projenin amaçıyla ilgili "Çocuklarımızın hayal gücünü artırmak, onları sinemayla buluşturmak, aynı zamanda yaşadıkları travmayı bir şekilde atmalarını sağlamaktır" dedi. Proje sayesinde bir günde 500 Tel Abyad'lı çocuk beyaz perdeyle tanışmış oldu.