Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Tel Abyad’lı çocukların sinema keyfi

’lı çocukların sinema keyfi

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Tel Abyad’lı çocukların sinema keyfi
Barış Pınarı Harekatı ile Mehmetçiğin PKK/YPG'li teröristlerden temizlediği Tel Abyad'da çocuklar ilk kez sinema ile tanıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tel Abyad'a mobil sinema tırı götürdü. Yüzlerce çocuk, tırın içinde sinema keyfi yaşadı. Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdür Yrd.Hakan Oğuz projenin amaçıyla ilgili "Çocuklarımızın hayal gücünü artırmak, onları sinemayla buluşturmak, aynı zamanda yaşadıkları travmayı bir şekilde atmalarını sağlamaktır" dedi. Proje sayesinde bir günde 500 Tel Abyad'lı çocuk beyaz perdeyle tanışmış oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tel Abyad’lı çocukların sinema keyfi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN