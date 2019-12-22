Uzay Kuvvetleri resmen kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuş oldu. Ağustos ayında "birleşik muharip komutanlık" olarak ABD Uzay Kuvvetleri Muharip Komutanlığının kurulmasının ardından yasa kapsamında Uzay Kuvvetleri, 6'ncı "ana askeri hizmet kuvveti" olarak faaliyetine başladı. Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral J. Raymond, 16 bin askeri ve sivil personelin atandığını ifade etti.