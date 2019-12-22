Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Uzay Kuvvetleri resmen kuruldu

Kuvvetleri resmen kuruldu

Giriş Tarihi: 22.12.2019
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı da resmen kurulmuş oldu. Ağustos ayında "birleşik muharip komutanlık" olarak ABD Uzay Kuvvetleri Muharip Komutanlığının kurulmasının ardından yasa kapsamında Uzay Kuvvetleri, 6'ncı "ana askeri hizmet kuvveti" olarak faaliyetine başladı. Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral J. Raymond, 16 bin askeri ve sivil personelin atandığını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzay Kuvvetleri resmen kuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN