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’da yeni Gani dönemi

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Afganistan’da yeni Gani dönemi
Afganıstan Bağımsız Seçim Komisyonu kesin olmayan sonuçlara göre, Eşref Gani yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Komisyon Başkanı Hava Alem Nuristani düzenlediği basın toplantısında, Eşref Gani'nin yüzde 50,64 oy aldığını belirtti. Afganistan İcra Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Abdullah'ın ikinci sırada olduğunu söyleyen Nuristani, üçüncü sırada ise Gulbeddin Hikmetyar'ın bulunduğunu ifade etti. Katılımın 2 milyonun altında olduğunu belirten Nuristani, hileli oylar çıkarıldığında, geçerli oy sayısının 1 milyon 843 bin olduğunu vurguladı.
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Afganistan’da yeni Gani dönemi
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