Banka soymak için 60 metrelik tünel kazdılar

Banka soygunu konusunda uzmanlaştığı tahmin edilen çetenin, tüneli bankanın yanındaki depodan inşa etmeye başladığı ve hedeflerine ulaşmak üzere oldukları bildirildi.

Soygun için kazılan tünelde fanlar bulunması gibi pek çok ayrıntının düşünülmesi dikkat çekti. Çetenin kazı sırasında çıkardığı toprağı çuvalların içinde şehir dışına çıkararak döktüğü ve bu sayede dikkat çekmediği belirtildi.

Son 6 ay içinde banka soygunlarıyla ilgili soruşturmaları yürüten komiserler Fabio Pero ve Joao Paulo Sartori'ye göre, çete Brezilya genelinde banka soygunlarında uzmanlaştı.

Komiserler soygunun gerçekleşmesi durumunda hırsızların bankadan milyon doları bulacak şekilde dev bir miktarı alarak kaçabileceklerini ifade etti.