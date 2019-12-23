Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

Hırvatistan'daki seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

Hırvatistan'daki seçimi ilk turunda en çok oy alan eski başbakanlardan Zoran Milanovic ile mevcut ikinci tura kaldı. Devlet Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:36
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda en çok oy alan eski başbakanlardan Zoran Milanovic ile mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ikinci tura kaldı. Devlet Seçim Komisyonunun (DIP) resmi olmayan sonuçlarına göre, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların tamamına yakını sayıldı.

Hiçbir aday yüzde 50 barajını geçemediği için ülkenin yeni cumhurbaşkanı 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda seçilecek.

İkinci tura, ilk turda oyların yüzde 29,54'ünü alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Milanovic ile oyların yüzde 26,67'sini alan iktidardaki Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) adayı Kitarovic kaldı.

Diğer adaylardan Miroslav Skoro 24,44, Mislav Kolakusic yüzde 5,87, Dario Jurican yüzde 4,60, Dalija Oreskovic yüzde 2,89, İvan Pernar yüzde 2,31, Katarina Peovic yüzde 1,12, Dejan Kovac yüzde 0,95, Nedjeljko Babic yüzde 0,21 ve Anto Djapic yüzde 0,15 oy aldı.

Bu arada, kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmenin bulunduğu Hırvatistan'da DIP verilerine göre seçime katılım yüzde 51,01 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimde ikinci tura Milanovic ile Kitarovic kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN