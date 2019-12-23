İdlib’den kitlesel kaçışlar sürüyor

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Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 2 günde en az 25 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti. Geçen hafta da saldırılar sonucu 80 bin kşi evlerini terk etmişti. Böylece son bir hafatda Türkiye sınrına dayanan sivil sayısı 105 bine ulaşmıştı. Toplamda ise bölgedeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım başından bu yana yaklaşık 205 bin sivil yerinden edildi. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, önlemn alınmazsa bu sayının katlanarak artacağı uyarısında bulundu. Hallaj, hava ve kara saldırılarının aralıksız sürmesi nedeniyle göç rakamının tam olarak bilinmediğini, tespit edebildiklerinin 25 bin olduğunu belirtti.Rejim, Rus güçleri ve İranlı milisler özellikle M4 ve M5 yollarının çevresindeki yerleşim yerlerine saldırıyor. İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, stratejik açıdan geçiş güzergahları üzerinde bulunduğu için rejim güçlerinin saldırılarına maruz kalıyor. Rejim güçlerinin, 3 gün önce Marratinnuman ilçe ve kırsalında başlattığı kara operasyonunda ele geçirdiği köy sayısı 15'e yükseldi. Rejim güçleri ile Rusya'nın hastane, okul, cami, Sivil Savunma merkezi ve evleri vurduğunu söyleyen Hallaj, "Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar" dedi.